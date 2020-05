Catania . Diciottenne beccato in via Firenze: negli slip nascondeva 28 dosi di marijuana

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 18enne Ivan Filippo Anfuso per spaccio di droga. Da diversi giorni i militari ne seguivano le mosse riuscendo ieri sera a beccarlo nella centralissima via Firenze mentre a bordo del proprio scooter raggiungeva uno dei suoi clienti per cedergli la droga.

Addosso, nascoste negli slip, sono state trovate 28 dosi di marijuana. Il giovane è stato anche denunciato per guida senza patente e lo scooter è stato sequestrato.