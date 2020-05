Sorpreso per la seconda volta in piazza Manganelli: scatta la denuncia penale

CATANIA – Ieri a Catania in piazza Manganelli la polizia ha beccato e quindi denunciato penalmente un uomo, recidivo, che oltre a esercitare l’ attività di parcheggiatore abusivo gesticolava con arroganza per gestire la viabilità.

Stamattina in via Cimarosa è stato sanzionato un altro parcheggiatore abusivo, sorpreso mentre chiedeva denaro in cambio di indicazioni per le manovre.