CATANIA – La polizia ha arrestato il 27enne pregiudicato Antonino Gangi per spaccio di cocaina a San Giovanni Galermo. In via Sebastiano Catania, vicino all’ufficio postale, è stato notato mentre si dirigeva con fare circospetto verso un uomo che lo attendeva, al quale ha passato un involucro di colore bianco ricevendo una banconota da 20 euro. I due sono stati bloccati. In casa il giovane aveva altre 10 confezioni con la cocaina.