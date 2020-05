Sicilia: contagio zero

Share Tweet Whatsapp Email

Rimane invariato il numero degli attuali malati di coronavirus in Sicilia, secondo il quadro della situazione nell’Isola, aggiornato alle 16 di oggi (martedì 5 maggio).

Dall’inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 91.306 (+4.140 rispetto a ieri), su 82.079 persone: di queste sono risultate positive 3.267 (+12), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.202 (0), 818 sono guarite (+9) e 247 decedute (+3).

Degli attuali 2.202 positivi, 393 pazienti (-10) sono ricoverati – di cui 26 in terapia intensiva (-1) – mentre 1.809 (+10) sono in isolamento domiciliare.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 69 (0 ricoverati, 65 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta 127 (14, 24, 11); Catania 685 (84, 239, 88); Enna 294 (117, 95, 29); Messina 373 (74, 126, 52); Palermo 397 (60, 95, 29); Ragusa 54 (3, 33, 7); Siracusa 111 (37, 99, 25); Trapani 92 (4, 42, 5).

ALTRI 236 MORTI IN ITALIA. Sono salite a 29.315 le vittime per coronavirus in Italia, con un incremento di 236 in un giorno. In sei regioni – Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Basilicata e Molise – non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Il dato è stato reso noto dalla protezione civile.

I malati sono 98.467, con un decremento di 1.513 rispetto a ieri. Sono 85.231 i guariti dal coronavirus in Italia, con un incremento di 2.352 rispetto a ieri.

C’è un calo netto dei malati nelle quattro regioni più colpite dal coronavirus. Sono 215 in meno in Lombardia, in Piemonte -239, in Emilia-Romagna -303, in Veneto -118. I malati calano in tutto il resto d’Italia, ad eccezione della Marche, dove si registrano 13 nuovi casi, e in Basilicata, in cui se ne registrano 4. Sicilia e Valle d’Aosta non registrano nuovi attualmente positivi.

Continua anche il calo dei ricoverati in terapia intensiva per coronavirus: a oggi sono 1.427, 52 in meno rispetto a ieri. In Lombardia sono 509, 23 meno di ieri.