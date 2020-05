Catania, 9 nel pub per un compleanno

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – È scattato intorno alle 3 di questa notte, l’intervento che ha portato alcune volanti della polizia a intervenire in via Sant’Orsola presso il pub “911 Lounge Bar”, illegalmente aperto. La segnalazione è giunta in sala operativa attraverso la nuova applicazione Youpol che, nata per segnalare anche in anonimo episodi di bullismo e/o di spaccio di stupefacenti, è stata recentemente aperta anche a segnalazioni per maltrattamenti o violenza di genere e a segnalazioni di reati generici, andandosi ad affiancare – ma non a sostituire – al Numero Unico d’Emergenza 112.

L’attenzione dei poliziotti, appena giunti sul posto, è stata immediatamente attratta dalla musica ad alto volume proveniente dal “911”. All’interno c’erano 9 persone che stavano festeggiando un compleanno. Tutti i presenti, quindi, sono stati sanzionati per l’inosservanza delle misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Con l’ausilio di personale della Polizia Locale, fatti convergere sul posto dalla Sala operativa della Questura, è stato sanzionato il titolare del pub al quale è stata anche comminata la contestuale chiusura provvisoria per 5 giorni dello stesso esercizio commerciale.