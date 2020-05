Catania, è già Lungomare liberato

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Sarà anche l’ultimo giorno, ma sempre Fase 1 è. Almeno sulla carta. Nella pratica invece a Catania siamo forse nella Fase 3 o 4, ovvero il ritorno al Lungomare liberato.

Stamattina, con una giornata di sole molto accattivante, centinaia di persone si sono ritrovate a passeggiare, correre e pedalare tra piazza Europa e piazza Mancini Battaglia. Alcune con le mascherine, altre senza. Improbabile fossero tutti residenti della zona. Una densità così alta che mantenere le distanze da coronavirus era estremamente difficile.

A segnalare la situazione è giunta anche una nota del consigliere della quarta municipalità Mirko Giacone: “Dopo 55 giorni, domani il nuovo Decreto di Conte prevede delle misure di allentamento delle restrizioni che hanno tenuto tutto il Paese immobile. Ma siamo sicuri di essere pronti? Quello che si è visto stamattina in giro, a partire da San Giovanni Li Cuti, non è stato un comportamento rispettoso e civile: tanti si sono riversati per strada a prendere il sole sulle panchine o creando difatti assembramenti”.

“Sta per iniziare una fase molto delicata – scrive Giacone – in cui dovremo convivere tutti con il virus, rispettando i distanziamenti e le regole messe in campo in modo da non generare danni alla salute pubblica. Conte è stato chiaro quando ha dichiarato di essere pronto a fare una retromarcia qualora la curva dei contagi tornasse a salire vertiginosamente”.

“Solo se tutti insieme ci comporteremo con rigore potremo ritornare poco alla volta alla normalità. Chiedo uno sforzo da parte di tutta la cittadinanza che tanto ha già fatto, ma che tanto dovrà ancora fare. Le forze dell’ordine in questo periodo dovranno continuare con diligenza a svolgere quanto fin ora di buono fatto. Tutti insieme si vincerà questa guerra contro il Covid-19”.