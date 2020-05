Pranzo del 1° maggio con sprangate al figlio

Share Tweet Whatsapp Email

PIRAINO (MESSINA) – I carabinieri hanno arrestato un 77enne di Gliaca di Piraino (Me), G. A., che ieri per futili motivi ha colpito ripetutamente con un’asta di ferro il figlio di 35 anni durante il pranzo.

Il giovane, non ferito in modo grave, è riuscito a fuggire dall’abitazione mentre il padre, in stato di agitazione, si è avventato anche sulla moglie di 72 anni, intervenuta a difesa del figlio, colpendola in diverse parti del corpo.

La donna è riuscita a rifugiarsi sul balcone di casa per chiedere aiuto. I militari intervenuti hanno ricostruito i fatti arrestando l’uomo.