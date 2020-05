Catania, ruba due auto in poche ore

Prima il furto nel garage di un b&b, poi entra in un appartamento e prende le chiavi di un’altra macchina: 41enne in manette

CATANIA – La polizia ha arrestato a Catania Claudio Leotta, 41 anni, accusato di essere l’autore di due furti commessi a poche ore distanza l’uno dall’altro. Secondo le indagini delle Volanti della Questura, l’uomo alle 7 di ieri ha rubato un’auto Opel Agila da un garage di un B&b di via Platania.

Cinque ore dopo entrava da una finestra in un’abitazione al primo piano di uno stabile in via Rabbordone, rubando una borsa contenente la somma di 100 euro e le chiavi di una Honda Civic posteggiata in strada, con la quale si allontanava dal posto.

Bloccato da una pattuglia delle Volanti in piazza Giovanni XXIII, Leotta è stato trovato in possesso delle chiavi delle auto rubate, poi trovate dalla polizia in via San Gaetano e in via Zolfatai e restituite ai legittimi proprietari. Dichiarato in arresto è stato condotto in carcere a Messina.