Esplode televisore, scoppia incendio in casa

PALERMO – Un incendio è divampato questo pomeriggio nel quartiere Arenella a Palermo in un appartamento. Un televisore è esploso nella casa al piano terra in via Cardinale Alessandro Lualdi al civico 55. Sono intervenuti quattro mezzi dei vigili del fuoco e due ambulanze che hanno soccorso i residenti intossicati dal fumo. L’incendio è stato circoscritto dai pompieri che hanno messo in sicurezza la zona.