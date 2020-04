Le restrizioni per raggiungere Sicilia e Sardegna resteranno in vigore almeno sino al 17 maggio

Share Tweet Whatsapp Email

ROMA – Novità nel trasporto ferroviario con l’aggiunta di nuovi collegamenti a lunga percorrenza che andranno ad integrare l’offerta al fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

Lo prevede il nuovo Decreto congiunto Mit – Ministero della Salute che – si legge in una nota del Mit – proroga al 17 maggio l’efficacia di tutte le altre misure limitative, relative alla Regioni Sicilia e Sardegna, adottate in precedenza per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid19.