Pusher preso con i soldi in mano

Mirabella Imbaccari . Un 28enne sorpreso in auto a spacciare marijuana, in casa teneva un foglio con la contabilità delle vendite

MIRABELLA IMBACCARI (CATANIA) – I carabinieri di Mirabella Imbaccari hanno arrestato il 28enne Roberto Daniele Gentile per spaccio di droga. Il giovane è stato notato dai militari a bordo di un’auto in compagnia di un venticinquenne nei pressi di casa sua.

Il nervosismo dei due alla vista dei carabinieri, ha portato subito a effettuare un controllo e una perquisizione. Dal giubbotto di Gentile è sbucata fuori una busta con 42 dosi di marijuana, già confezionate per la vendita al minuto, e dentro il pugno dell’arrestato una banconota da 10 euro che l’acquirente con lui in auto gli aveva appena ceduto per l’acquisto della droga.

La perquisizione è stata estesa in casa di Gentile: in un contenitore nascosto nella stanza da letto i carabinieri hanno trovato ulteriori 4 dosi di marijuana, un involucro con circa 20 grammi della stessa droga, 140 euro e un foglio sul quale era accuratamente elencata la contabilità delle vendite di droga.