PALERMO – E’ stato pubblicato il bando da parte dei commissari per le manifestazioni d’interesse dei complessi aziendali che fanno capo a Blutec Spa e a Ingegneria Italia Srl, in amministrazione straordinaria.

Nell’avviso si fa riferimento anche a eventuali sei lotti: ‘Bu Metallic’, attiva nello stampaggio e assemblaggio di componenti metalliche per il settore automotive; ‘Bu Lightin’, progettazione e fabbricazione di sistemi di illuminazione di particolari in plastica per il settore automotive; ‘Bu Chemical’, produzione di adesivi e sigillanti per il settore automotive; ‘Bu Engineering’, progettazione e realizzazione di modelli, prototipi e master; ‘Bu Stola do Brasil’, produzione di componentistica sita in Belo Horizonte; ‘Bu Termini Imerese’, trasformazione e riconversione di veicoli, assemblaggio, stampa 3D e lavorazione a freddo di metalli. Le manifestazioni d’interesse dovranno essere inviate entro e non oltre le 12 del 29 maggio all’indirizzo pec blutec@legalmail.it. Già da oggi la procedura ha messo a disposizione una virtual data room contenente informazioni relative a Blutec.