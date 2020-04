Oltre 4000 tamponi, solo 26 positivi

Share Tweet Whatsapp Email

Sei positivi in più a fronte di quasi il doppio di tamponi processati, oltre quattromila.

In Sicilia continuano ad arrivare segnali positivi per l’emergenza coronavirus: +26 nuovi casi (ieri +20) su 4.309 tamponi (ieri erano stati 2.352).

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 79.669 su 74.541 persone: di queste sono risultate positive 3.166 (+26), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.157 (+12), 774 sono guarite (+11) e 235 decedute (+3).

Degli attuali 2.157 positivi, 441 pazienti (-8) sono ricoverati – di cui 33 in terapia intensiva (-1) – mentre 1.716 (+20) sono in isolamento domiciliare.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 69 (0 ricoverati, 65 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 126 (16, 22, 11); Catania, 665 (97, 225, 83); Enna, 294 (120, 89, 28); Messina, 370 (83, 119, 49); Palermo, 373 (68, 92, 28); Ragusa, 56 (7, 29, 6); Siracusa, 112 (46, 91, 24); Trapani, 92 (4, 42, 5).

ANZIANA MORTA A MESSINA. Una donna di 81 anni, risultata positiva al Covid-19 è deceduta nel policlinico Martino di Messina, dove si trovava ricoverata. Dall’inizio dell’emergenza sono pertanto 49 in totale i decessi di persone affette dal virus in città e provincia. Al contempo, sono state registrate 2 nuove guarigioni di pazienti ricoverati e che erano risultati affetti da Covid-19: al policlinico Martino di Messina una donna di 67 anni; all’ospedale ‘Cutroni Zodda di Barcellona una donna di 77 anni. In città e provincia le guarigioni dal Covid-19 sono ora complessivamente 119, 26 delle quali di pazienti che erano in isolamento domiciliare.

ITALIA: RECORD DI GUARITI. Si conferma il calo dei malati per coronavirus. Sono scesi a 101.551, con un decremento di 3.106 in 24 ore.

Non si arresta pure l’ormai stabile da settimane trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva: ad oggi sono 1.694, 101 in meno rispetto a ieri. Di questi, 605 sono in Lombardia, 29 in meno rispetto a ieri. Dei 101.551 malati complessivi, 18.149 sono ricoverati con sintomi, 1.061 in meno rispetto a ieri, e 81.708 sono quelli in isolamento domiciliare, 1.944 meno di ieri.

Le vittime sono 27.967, con un incremento di 285 in un giorno. Ieri l’aumento era stato di 323. I guariti salgono a 75.945, con un incremento record rispetto a ieri di 4.693 (ieri +2.311). E’ l’aumento maggiore dall’inizio dell’emergenza. Di questi 2.999 si sono registrati in Emilia Romagna. I contagiati totali, vale a dire gli attualmente positivi, le vittime e i guariti, sono 205.463, con un incremento rispetto a ieri di 1.872.

BORRELLI: “STOP A CONFERENZE STAMPA”. “Quella di oggi è l’ultima conferenza stampa della Protezione Civile sull’emergenza coronavirus”. Lo ha annunciato il capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli. “Come vedete dai dati – ha detto – ci avviamo verso una nuova fase dell’evoluzione dell’emergenza e quindi abbiamo deciso di interrompere qui la nostra conferenza stampa. Non mancheremo di fornire aggiornamenti quotidiani come abbiamo sempre fatto”.