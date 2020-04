Share Tweet Whatsapp Email

CALTANISSETTA – Dopo un inseguimento di 15 chilometri sulla strada che da Porto Empedocle conduce a Caltanissetta una pattuglia della polizia ha bloccato e denunciato un automobilista di 50 anni, della provincia di Agrigento, che procedeva contromano.

Gli è stata sequestrata e ritirata la patente di guida. Il cinquantenne è risultato positivo all’alcol test e in stato confusionale. Per l’uomo è scattata anche la denuncia per guida pericolosa e inosservanza all’alt degli agenti.