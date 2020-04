Gara clandestina di cavalli: multati in 7

Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – I carabinieri del gruppo di Palermo, con la collaborazione dei militari del centro anticrimine natura, hanno elevato oltre 16 mila euro di multa a 7 persone ritenute a gli organizzatori e partecipanti di una corsa clandestina di cavalli avvenuta alle prime luci dell’alba dello scorso lunedì 27 aprile.

La gara, iniziata in piazza Indipendenza, si è articolata lungo la via Ernesto Basile ed è stata ripresa e diffusa su social network dagli stessi intervenuti. I militari hanno effettuato numerosi controlli nei quartieri Ballarò e Villaggio Santa Rosalia individuando tre stalle abusive, con 7 cavalli.

Inoltre, tutti sono stati sanzionati per la violazione delle disposizioni governative per il contenimento pandemico. Sono ancora in corso accertamenti per identificare gli altri partecipanti che sono stati ripresi nel video e dalle telecamere di sorveglianza lungo il tragitto.