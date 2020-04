L’anziana urla per il topo: d’appartamento

Share Tweet Whatsapp Email

BELPASSO (CATANIA) – I carabinieri di Belpasso hanno arrestato il 33enne Francesco Cannavò per un tentativo di furto in casa di un’anziana signora.

Nella tarda serata di ieri un militare libero dal servizio passando in via Roma ha sentito le urla di una terrorizzata ottantenne. Alla donna non sembrava vero che in quel momento si fosse materializzato un carabiniere: un uomo si era infatti introdotto nella sua abitazione attraverso la porta del balcone.

Il carabiniere ha chiesto aiuto ai colleghi, quindi è entrato in casa e ha visto un uomo con il volto coperto sul balcone. Il malvivente acrobata è scappato ma è stato poi localizzato da una pattuglia dei militari, mentre l’argenteria trafugata è stata trovata – abbandonata dal ladro durante la fuga – in una busta di plastica.

Cannavò ha confessato d’aver effettivamente forzato la porta del balcone dopo essersi inerpicato lungo la tubazione del gas.