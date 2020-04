“Anche un amico è un affetto stabile”

Share Tweet Whatsapp Email

ROMA – Anche un amico può essere considerato un ‘affetto stabile’, e quindi si potrà andare a trovarlo dopo il 4 maggio. Lo ha affermato il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri intervenendo alla trasmissione di Radio Rai1 ‘Un Giorno da Pecora’.

“Anche un’amicizia può essere un affetto stabile, come un fidanzato – ha spiegato Sileri – se è considerato un amico vero e non è una scusa. Serve il buonsenso, questo è un periodo di transizione, servono le regole per far capire che non è un ‘liberi tutti'”.

Secondo Sileri è possibile che i casi tornino a crescere dopo l’allentamento del lockdown. “Lo vedremo fra un paio di settimane – ha spiegato – ma è molto probabile”.

Il viceministro ha poi ribadito: “Sicuramente no all’apertura degli stadi, ma anche una partita ora è inverosimile nel rispetto degli stessi calciatori. Il calcio è uno sport di contatto, è impossibile evitare le occasioni di contagio. Per altri sport è più facile, come il tennis o l’automobilismo, ma il calcio è diverso, bisogna tutelare la salute innanzitutto dei calciatori stessi”.