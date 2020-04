Strani postini per il nonnino catanese

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – I carabinieri, anche in provincia di Catania, dal 6 aprile hanno messo in pratica la convenzione fra l’Arma e Poste italiane che consente ai cittadini di età superiore ai 75 anni, privi di familiari in grado di assisterli, di ricevere tramite i militari la pensione in contanti.

Questa mattina a Catania i carabinieri si sono recati presso l’ufficio postale di via Lavaggi e con delega del richiedente, un signore di 91 anni, hanno riscosso l’indennità pensionistica.

L’iniziativa permette anche di tutelare le persone anziane dalla commissione di reati a loro danno, quali, truffe rapine e scippi. I pensionati possono contattare il numero verde 800556670 messo a disposizione da Poste italiane o chiamare la più vicina stazione dei carabinieri per richiedere maggiori informazioni.