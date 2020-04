Ragusa, attesa di 17 giorni per un tampone

Un giovane rientrato il 3 aprile dal Nord per lavoro ha già finito la quarantena: “Rischio di perdere anche il posto”

RAGUSA – Un giovane ragusano, Vincenzo Carrubba, rientrato a Ragusa dal Nord il 3 aprile per motivi di lavoro ha terminato la quarantena il 17 aprile e solo dopo varIe telefonate all’Asp Ragusa, ieri ha avuto la conferma che il tampone potrà farlo il 30 aprile.

Un ritardo di 17 giorni, dopo la fine della quarantena, che poi sarà più lungo considerato che ci vorrà qualche giorno per avere l’esito. “Col timore – dice Vincenzo – che rischio di perdere quel lavoro per cui sono venuto a Ragusa perché ancora non ho preso servizio nella mia nuova azienda”.