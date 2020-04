Oche a passeggio per Catania: ‘Salviamole’

Le papere impazzano sui social. Free Green Sicilia: “Rischi per loro e per gli automobilisti” VIDEO

CATANIA – Oche a passeggio per le strade di Catania. Dopo la pubblicazione sui social di immagini con l’attraversamento della piazza Mancini Battaglia, Free Green Sicilia con il portavoce Alfio Lisi ha chiesto al sindaco di adoperarsi per proteggerle.

“Gli animali si stavano dirigendo verso la parte opposta del golfo di Ognina, dove vivono e si riproducono da anni trasformandolo in un loro habitat, mettendo a rischio la loro incolumità (ma anche la sicurezza degli automobilisti che si trovano a transitare sia di giorno sia di sera) anche se il traffico in questi giorni fortunatamente è molto limitato”, spiega l’associazione.

“Bisogna salvaguardare il benessere e l’habitat dei palmipedi che vivono da qualche tempo all’interno del porticciolo e in particolare la costa lavica per la nidificazione poiché riparata, nella spiaggetta con vegetazione in prevalenza spontanea”.

Per Free Green “gli animali sicuramente avranno difficoltà a trovare cibo avventurandosi così fuori dalla costa con tutti i rischi che possono correre e che si potranno accentuare dal 4 maggio. Abbiamo chiesto pure di inserire delle reti di recinzione nei varchi, anche perché da pochi giorni sono nati dei pulcini che, come visibile nel filmato allegato, giornalmente nuotano felicemente a seguito delle madre ma che potrebbero anche seguirla sulla strada”.

Nello stesso tempo “riproponiamo l’idea che tale lembo di spiaggetta naturale non balneabile (in quanto all’interno del porticciolo di Ognina) con la sua dotazione spontanea di flora mediterranea possa trasformarsi con un’ordinanza specifica in una piccola oasi faunistica cittadina protetta per i palmipedi che ci vivono, peraltro osservabile dall’alto del marciapiede della piazza”.