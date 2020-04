Share Tweet Whatsapp Email

SCIACCA (AGRIGENTO) – La polizia di Sciacca (Agrigento) indaga sul decesso di un uomo di 47 anni che sarebbe morto per overdose. Accanto al corpo gli agenti hanno ritrovato una siringa. Il cadavere è stato trovato in un alloggio della Caritas parrocchiale di San Michele, che era stato messo a disposizione del 47enne qualche giorno fa dal parroco don Pasqualino Barone il quale, nelle scorse ore, in assenza di notizie, ha chiesto alla polizia di intervenire. I poliziotti hanno così forzato l’ingresso, trovando dentro l’appartamento il corpo senza vita.