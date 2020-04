La assale in garage per violentarla: preso

Share Tweet Whatsapp Email

FRANCAVILLA DI SICILIA (MESSINA) – I carabinieri hanno arrestato F. G., 37enne di Francavilla di Sicilia, per violenza sessuale nei confronti di una donna che ha presentato denuncia.

Ha raccontato che nel primo pomeriggio della stessa giornata, mentre si trovava all’interno del garage della propria casa, appena entrata in macchina per recarsi a lavoro non ha avuto il tempo di chiudere lo sportello che un uomo le si è scagliato addosso, tappandole la bocca con una mano e intimandole di stare zitta mentre con l’altra mano la palpeggiava.

La donna dopo poco è riuscita a reagire colpendo il giovane e facendolo allontanare a bordo di un’auto. Grazie alla descrizione i carabinieri hanno trovato il giovane, riconosciuto dalla donna assalita senza ombra di dubbio. Il 37enne è finito così nel carcere di Caltagirone.