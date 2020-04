Catania, arrestati due pusher recidivi

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato nel rione San Berillo il 21enne cittadino extracomunitario Saladou Ceesay, di origine gambiana, per detenzione e spaccio di droga.

L’extracomunitario, un habituè del quartiere, vanta già tre arresti nel suo palmares

dalla fine di gennaio e stavolta, come le altre, è stato ancora una volta pizzicato mentre

cedeva dosi di droga ad occasionali acquirenti in via Pistone. Bloccato mentre i clienti si dileguavano nel dedalo di viuzze, è stato trovato in possesso di sei dosi di marijuana e una di cocaina.

A Palagonia i carabinieri hanno arrestato il 20enne Samuele Pozzo, già finito ai domiciliari lo scorso 18 aprile per detenzione e spaccio di droga all’interno della sua abitazione in via Penninello di Palagonia.

Dopo soli tre giorni in un controllo effettuato dai carabinieri presso la sua abitazione, è stato nuovamente arrestato e denunciato per lo stesso reato in quanto trovato in possesso di quasi due grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 55 euro, ritenuti provento dello spaccio.