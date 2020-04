“Niente sanificazione, cimitero non riapre”

Share Tweet Whatsapp Email

MODICA (RAGUSA) – Il cimitero resta chiuso. Lo ha deciso il sindaco di Modica, Ignazio Abbate. La sua riapertura era prevista per oggi, ma in un post sulla sua pagina Facebook ieri a tarda sera ha annunciato che non sarà aperto in quanto “a causa delle cattive condizioni meteo è stato impossibile lo svolgimento delle operazioni di sanificazione ed igienizzazione delle aree esterne ed interne del cimitero. Gli interventi – ha spiegato il sindaco – erano propedeutici alla riapertura del cimitero in modo da favorire l’ingresso degli utenti in assoluta sicurezza. Per tale motivo le porte del cimitero torneranno ad aprirsi lunedì 27 aprile”.

La sua ordinanza di apertura aveva suscitato la contrarietà degli altri sindaci iblei che in un comunicato congiunto avevano stigmatizzato la sua scelta.