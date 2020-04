Il pusher scappa: inseguimento a Catania

Dal Villaggio Sant’Agata a San Cristoforo: arrestato dopo la fuga in auto

CATANIA – Nella tarda serata di ieri la polizia di Catania ha arrestato il pusher Salvatore Marino, pluripregiudicato di 30 anni. Gli agenti, nella zona di Villaggio Sant’Agata, avendo notato un’utilitaria hanno deciso di procedere al controllo. Il guidatore ha accelerato repentinamente, dando inizio a un inseguimento ad alta velocità, terminato in via Geremia dove il malfattore è riuscito a far perdere momentaneamente le proprie tracce.

Avendolo riconosciuto, gli agenti lo hanno cercato nei luoghi solitamente da lui frequentati, in particolare in una casa nel quartiere di San Cristoforo. Lì Marino è improvvisamente uscito da un ripostiglio vicino al cortile, tentando di darsi alla fuga a piedi, ma è stato subito bloccato.

All’interno del ripostiglio in cui si era rifugiato c’erano crack, cocaina, un bilancino di precisione, un taccuino con appunti di cifre e nomi e materiale vario per il confezionamento della droga.