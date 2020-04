Share Tweet Whatsapp Email

GRAVINA DI CATANIA (CATANIA) – E’ stata avviata la donazione di 400 mascherine da distribuire ad opera delle Caritas del Comune di Gravina di Catania alla popolazione che si trova in stato di bisogno, preferendo soggetti affetti da patologie e/o disabilità. L’iniziativa è stata promossa dai consiglieri Paolo Kory, Stefano Longhitano, Tommaso Maltese e Claudio Nicolosi. “Abbiamo cercato di contribuire con un piccolo gesto donando dei dispositivi di protezione individuale acquistandoli in maniera privata – hanno spiegato i quattro consiglieri comunali – per favorire l’azione che quotidianamente le associazioni svolgono nel nostro Comune di tutela della categoria di soggetti meno abbienti. E’ stato predisposto un apposito atto firmato dai donanti e dai donatari dove si richiede all’ente ricevente di offrire i dispositivi esclusivamente all’interno della comunità gravinese. Un ringraziamento è doveroso alla ditta Santonocito Santo per la fornitura delle mascherine”.