Giarre, spacciatore tradito dal nervosismo

Vede i carabinieri e si rifugia in un’abitazione abbandonata in via Consoli, un vecchio frigo nascondeva la droga

Share Tweet Whatsapp Email

GIARRE (CATANIA) – I carabinieri di Mascali hanno arrestato Andrea Nolfo, 30 anni, residente a Giarre, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato notato dai militari in via Consoli mentre si rifugiava in un’abitazione in stato d’abbandono. I militari, insospettiti dallo strano nervosismo dell’uomo, hanno circondato il vecchio stabile e sorpreso Nolfo mentre nascondeva qualcosa in un frigorifero in disuso.

All’interno dell’elettrodomestico, i carabinieri hanno trovato una busta di plastica contenente oltre un chilo di marijuana( suddivisa in 64 involucri), 23 dosi di cocaina già confezionate per la vendita al minuto ed una dose di hashish.

Effettuata la perquisizione personale sul soggetto, i militari hanno trovato anche un bilancino di precisione e 25 euro, probabile provento dell’attività illecita. Nolfo è stato trasferito nel carcere catanese di piazza Lanza.