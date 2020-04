Festivo in arrivo: Catania blindata

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – In occasione del weekend festivo del 25 aprile, così come avvenuto per le festività di Pasqua e Pasquetta, a Catania sarà potenziato il piano di controlli per il contenimento della pandemia.

Per la giornata di sabato, per quanto riguarda la polizia, scenderanno in campo 170 unità. Nelle delicate aree della provincia urbana, che sono da sempre la meta delle gite fuori porta, agiranno i poliziotti di Acireale, Adrano e Caltagirone, che staranno attenti anche a coloro che potrebbero avere la tentazione di “svicolare” per stradine secondarie.

Sopra tutti, per il coordinamento generale, ma anche per una vigilanza da un punto privilegiato, l’elicottero della polizia. “D’altronde, poiché è chiusa ogni attività commerciale (tranne le farmacie e le edicole), non c’è alcuno scopo di circolare”, dice la polizia.

Controlli serrati sono previsti al lungomare, per evitare assalti alle spiagge, come per esempio in zona Vaccarizzo, Cannizzaro, Ognina e Aci Castello.