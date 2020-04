Eroina e cocaina nel bidone della spazzatura

Caltagirone . Altra droga trovata nell’auto parcheggiata davanti casa: in manette 52enne di Palagonia

CALTAGIRONE (CATANIA) – La polizia di Caltagirone ha arrestato Carmelo Malgioglio, 52 anni, di Palagonia, per spaccio di droga. Nell’auto parcheggiata davanti casa sono stati trovati 17 piccoli involucri di cellophane termosaldati, contenenti eroina e cocaina.

Inoltre, nascosto dentro un bidone per l’immondizia, è stato scoperto un sacchetto di plastica con altra droga, cocaina ed eroina, in parte già confezionata in dosi e altra sfusa. Trovate pure una pietra porosa bianca di 195 grammi e una boccetta spray contenente una sostanza liquida trasparente del peso lordo di 8 gr., la cui natura sarà accertata da analisi tossicologiche.

In casa sequestrati anche un bilancino elettronico di precisione, 1.360 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio e un registratore digitale con un sistema di video sorveglianza che riprendeva, attraverso numerose telecamere collegate a uno schermo presente nella camera da letto, le vie adiacenti all’abitazione. Malgioglio è stato portato nella casa circondariale di Caltagirone.