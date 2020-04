Ci provano, ma non sfuggono ai controlli

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – I carabinieri di Catania e Paternò hanno arrestato due persone nel corso di controlli. In entrambi i casi, hanno cercato di eludere il posto di blocco.

Nel primo caso l’arresto riguarda il 34enne Giuseppe Barbagallo, in manette per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. I carabinieri etnei impegnati in un posto di controllo in piazza Palestro, hanno imposto l’alt al guidatore di uno scooter, a bordo del quale c’era anche la sua convivente. Barbagallo, per sfuggire al controllo, ha investito uno dei militari provocandogli lievi ferite e lui stesso, cadendo poi a terra, ha riportato alcune contusioni ed escoriazioni. Il 34enne era alla guida nonostante la patente gli fosse stata ritirata e il mezzo era sprovvisto di copertura assicurativa.

I militari di Paternò hanno invece arrestato il 24enne Lorenzo Liberatore per spaccio di droga. Il giovane era già nel mirino dei militari perché ritenuto essere un attivissimo pusher. Quando i carabinieri lo hanno visto sfrecciare in via Mureno, a bordo del suo scooter, lo hanno immediatamente fermato per un controllo. Liberatore ha provato a scappare, ma è stato prontamente bloccato dai militari che hanno trovato nella tasca del suo giubbotto una busta con 54 grammi di marijuana. I militari, a questo punto, si sono recati presso la sua abitazione per procedere anche a una perquisizione domiciliare. Lì il giovane ha spontaneamente consegnato un’altra busta con 36 dosi di marijuana. Liberatore è stato posto agli arresti domiciliari.