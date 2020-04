Ars, commissione Bilancio approva esenzione bollo auto per fasce deboli

Niente canoni demaniali per il 2020 per i lidi balneari, votate anche norme a beneficio di consorzi di bonifica e società dilettantistiche

Sarà un week-end di lavoro per i componenti della commissione Bilancio dell’Ars, che sta esaminando la legge di stabilità.

Due giorni no-stop, domani festa della Liberazione e domenica, durante i quali la commissione, presieduta da Riccardo Savona, entrerà nel vivo della manovra che deve essere approvata entro lunedì mattina, considerando che nel pomeriggio è prevista la convocazione di sala d’Ercole per incardinare i documenti contabili e finanziari.

Esenzione dei canoni demaniali per il 2020 per i lidi balneari, del bollo auto per le fasce più deboli (mezzi fino a 1.400 cc cilindrata, di proprietà delle famiglie con reddito inferiore a 15 mila euro) e delle concessioni per i consorzi di bonifica sono le norme più importanti approvate oggi in commissione Bilancio. In serata, via libera anche alla norma che assegna 225 mila euro con accredito diretto alle società dilettantistiche.

Non sono mancati durante i lavori i momenti di tensione, con gli assistenti parlamentari che hanno avuto il loro da fare per tenere a bada qualche parlamentare più indisciplinato che, pur non facendo parte della commissione, avrebbe voluto partecipare alla seduta, violando così le regole anti-Covid-19 imposte dalla Presidenza dell’Ars sul distanziamento e che il personale sta facendo rispettare in modo ferreo.

Il Bilancio sta portando avanti la manovra nonostante da Roma il governo Musumeci sia ancora in attesa di capire se e quante saranno le risorse che potrebbe recuperare dal miliardo di contributo al risanamento della finanza pubblica, fondi sui quali si punta per sostenere le imprese e le famiglie in un contesto economico drammatico per la Sicilia.