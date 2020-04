Sostare recupera abbonamenti per residenti

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Sui richiesta del sindaco di Catania, Salvo Pogliese, e del Consiglio di amministrazione di Sostare srl, presieduto da Luca Blasi, agli utenti residenti che hanno attivato e pagato un abbonamento a tariffa agevolata per la sosta sulle strisce blu che a causa sospensione del pagamento della sosta tariffata per le misure di contenimento del virus non ne hanno goduto, verrà fatto recuperare il servizio non corrisposto.

Gli abbonamenti già scaduti verranno riattivati dalla data di riapertura dell’attività per un numero di giorni pari a quelli non usufruiti. Per gli abbonamenti non ancora scaduti, invece, verrà esteso il periodo di validità per un numero di giorni pari a quelli non goduti.

Gli utenti residenti interessati a cui verrà concesso di recuperare il periodo non usufruito riceveranno una mail con le indicazioni a partire dalla data di ripresa dell’attività delle strisce blu e non prima.

Le stesse info potranno essere visionate all’interno della propria area riservata accedendo con le credenziali già in possesso al seguente Url: pass.brav.it/catania sempre solo a partire dalla data di riattivazione dell’attività, che verrà comunicato successivamente alle indicazioni del governo nazionale.