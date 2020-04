Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – La squadra Catturandi della polizia di Catania ha arrestato Antonino Ponzo, 50 anni, pregiudicato, sottoposto alla detenzione domiciliare, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione: dovrà espiare la pena di 9 anni, un mese e 10 giorni di reclusione (fino al 03.04.2024) per associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacente e spaccio. Ponzo, legato al clan Santapaola-Ercolano, era a capo di una fiorente piazza di spaccio nel rione San Giovanni Galermo.