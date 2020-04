Share Tweet Whatsapp Email

BIANCAVILLA (CATANIA) – I carabinieri di Biancavilla, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Catania, hanno arrestato il 42enne lentinese Antonio Mangiaruga. L’uomo, sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali come misura alternativa alla detenzione per reati contro il patrimonio, era stato più volte segnalato dai militari per la violazione delle relative prescrizioni. Mangiaruga è stato portato presso il carcere di Catania Piazza Lanza.