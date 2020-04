Droga nel pacchetto di sigarette, pusher beccato in piazza (FOTO)

VIZZINI (CATANIA) – Un pusher di 41 anni è stato pizzicato a Vizzini mentre attendeva i clienti in piazza. I carabinieri hanno notato che l’uomo, a bordo della propria auto, una Fiat Bravo, stazionava stranamente nella piazza Umberto I del comune calatino come se fosse in attesa.

L’atteggiamento ha così indotto i militari a effettuare un controllo che, in breve ha confermato i loro sospetti: infatti, nascoste all’interno di un pacchetto di sigarette, hanno trovato 7 dosi di marijuana già confezionate per la vendita al minuto. Inoltre in casa del pusher, nascosti tra gli indumenti, i militari hanno trovato altri 10 grammi circa di marijuana e una dose di hashish.