Coronavirus: meno ricoveri in Sicilia, diminuiscono i nuovi casi (+48)

In flessione il dato delle ultime 24 ore a parità di tamponi eseguiti. Scende ancora l’indice di contagio . Muore una 92enne nel Messinese. Due positivi nell’ospedale di Biancavilla, tre a Paternò . Record di guariti in Italia

Share Tweet Whatsapp Email

Diminuiscono i ricoveri e aumentano i guariti. Il quadro dell’emergenza coronavirus in Sicilia conferma il trend positivo, come testimonia l’indice di contagio decrescente (1,21%).

A parità di tamponi fra ieri e oggi (3.720 martedì contro 3.639 odierni) diminuiscono i nuovi casi: +48 (ieri +76).

Secondo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola aggiornato alle ore 17 di oggi (mercoledì 22 aprile), dall’inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 58.732. Di questi sono risultati positivi 2.83 (+48), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.287 persone (+28), 388 sono guarite (+18) e 208 decedute (+2).

Degli attuali 2.287 positivi, 535 pazienti (-16) sono ricoverati – di cui 35 in terapia intensiva (-2) – mentre 1.752 (+44) sono in isolamento domiciliare. In tutte le province il numero dei ricoverati diminuisce o resta stabile. A Catania si registrano 35 nuovi casi e 4 guariti.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 129 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 115 (15, 16, 10); Catania, 695 (99, 118, 73); Enna, 316 (165, 37, 25); Messina, 408 (120, 64, 43); Palermo, 354 (70, 46, 27); Ragusa, 60 (4, 6, 6); Siracusa, 98 (57, 81, 18); Trapani, 112 (5, 18, 5).

ITALIA: RECORD DI GUARITI. Nuovo record di guariti dal coronavirus in Italia in un solo giorno: sono complessivamente sono 54.543, con un 2.943 rispetto a ieri, quando l’aumento era stato di 2.723.

Continua il calo dei malati: oggi sono 107.699 gli attualmente positivi, 10 in meno di ieri, quando erano scesi di ben 528 unità. E’ il terzo giorno di calo consecutivo dei malati. Superate le 25 mila vittime: sono oggi 25.085, con un incremento di 437 in 24 ore (ieri l’aumento era stato di 534).

In flessione anche il trend dei ricoveri in terapia intensiva. Ad oggi sono 2.384, 87 in meno rispetto a ieri. Di questi, 817 sono in Lombardia, 34 in meno rispetto a ieri. Dei 107.699 malati complessivi, 23.805 sono ricoverati con sintomi, 329 in meno rispetto a ieri e 81.510 sono quelli in isolamento domiciliare.



MUORE 92ENNE NEL MESSINESE. Nell’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto, dove si trovava ricoverata, è deceduta una donna di 92 anni, già affetta da altre patologie e risultata positiva al Covid-19. Dall’inizio dell’emergenza sono pertanto 43 in totale i decessi di persone affette da coronavirus in città e provincia. Si sono registrate 5 nuove guarigioni di pazienti che erano risultati affetti da Covid-19, 2 dei quali sono stati dimessi. In città e provincia le guarigioni complessive dal Covid-19 sono ora 64.

TRE CONTAGI A PATERNO’. Positivo al Covid-19 un paziente ricoverato nell’ospedale di Paternò. L’uomo, di 41 anni, è asintomatico e in buone condizioni di salute. L’accertamento della positività al tampone è avvenuto prima delle dimissioni protette, sulla base delle direttive impartite dalla direzione aziendale in ragione del contesto pandemico. Il paziente sarà trasferito nelle prossime ore presso il Covid Hotel di Acireale. Il reparto sarà, quindi, sottoposto a sanificazione e il personale sarà sottoposto ai necessari controlli.

Test positivo al Covid-19 anche per un’infermiera dell’ospedale “SS.mo Salvatore” e di un operatore di una ditta esterna. Sono state attivate immediatamente tutte le misure di sanificazione e contenimento previste. Entrambi gli operatori non sono in servizio dal 30 marzo. Tutti i reparti dell’ospedale sono attivi e in piena funzione.

BIANCAVILLA: POSITIVI DUE INFERMIERI. Test positivo al Covid-19 per due infermieri dell’ospedale Maria Santissima Addolorata di Biancavilla. Sono state attivata immediatamente tutte le misure di sanificazione e contenimento previste. I due infermieri sono asintomatici e le loro condizioni di salute sono buone. Tutti i reparti dell’ospedale sono attivi e in piena funzione. Continua l’attività di monitoraggio e screening per tutto il personale del presidio.