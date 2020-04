Ops… M’è caduto un coltello da macellaio

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – I carabinieri di Gravina di Catania hanno denunciato un 25enne di Sant’Agata Li Battiati. I militari, mentre percorrevano via Dell’Autonomia, hanno incrociato una Renault Modus di colore grigio con tre giovani a bordo e hanno quindi proceduto al loro controllo.

Sin da subito il guidatore mostrava evidenti segni di nervosismo culminati quando, nell’apertura del cassetto portaoggetti dell’auto per prelevare i documenti, ha inavvertitamente fatto cadere sul pavimento un coltello da macellaio della lunghezza di ben 33 centimetri.

Il giovane non ha saputo fornire alcuna spiegazione, ancor più quando sono saltati fuori 8 ulteriori coltelli, anche del tipo a serramanico, occultati nella tasca del sedile anteriore del passeggero e nel portabagagli.

Il ragazzo, dopo un primo momento di disorientamento, ha scagionato gli altri due occupanti dell’auto assumendosi la piena responsabilità della presenza dei coltelli, motivandola come necessaria per la sua precedente attività di cuoco. Non ha però fornito ai militari alcuna spiegazione circa la presenza di pericolosi oggetti a bordo, soprattutto il coltello a serramanico della lunghezza di 16 cm. che, certamente, non compatibile con un utilizzo in cucina.