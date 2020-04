Cig, primi pagamenti in Sicilia

Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – “Da domani i nove Centri per l’impiego della Sicilia, con oltre 140 persone, inizieranno a trasferire all’Inps i primi 1.400 decreti per il pagamento della Cassa integrazione in deroga. Dalla prossima settimana gli uffici lavoreranno da duemila a duemilacinquecento decreti al giorno, tutti trasferiti in rigoroso rispetto cronologico”. L’assessore regionale al Lavoro Antonio Scavone si fa subito sentire dopo l’allarme lanciato da diversi politici dell’Isola.

“Notizie di inquietudine – continua il componente del governo Musumeci – sono consentite, notizie di strumentalizzazione rispetto a un problema così delicato, che riguarda la gente che ha difficoltà non solo ad aspettare un 27 che non arriverà, ma a sfamare la propria famiglia, non sono consentite a nessuno”.

Scavone spiega che “per prima cosa la Regione ha cercato le risorse: la prima tranche ha superato i 108 milioni di euro, la seconda i 100 milioni di euro e complessivamente ci saranno a disposizione 300 milioni di euro, per una platea di percettori che dovrebbe superare le 220 mila persone. Siamo partiti con un sistema molto attento, con una piattaforma informatica. Abbiamo verificato le procedure, le abbiamo semplificate, oltre a incontrare oltre cinquanta tra organizzazioni sindacali, datoriali e anche professionali. Abbiamo risposto come Regione a circa ottocento mail nel weekend, che ha preceduto l’avvio della Cassa integrazione in deroga. Proprio in queste ore con l’Inps abbiamo integrato i sistemi informatici, quindi nessuna polemica sui sistemi che non dialogano”.

Sono 150.000 i lavoratori siciliani che si sono trovati inerme di fronte al nemico coronavirus. Le aziende nelle quali sono impiegati sono state costrette a ridurre, o in alcuni casi a chiudere l’attività, e a chiedere la cassa integrazione in deroga.

Da quando il governo Conte ha dato il via libera sono passate quasi tre settimane, per questo il mondo politico siciliano aveva sollecitato una svolta. “Non possiamo rischiare una macelleria sociale per via delle lentezze della pachidermica macchina regionale”, ha affermato la deputata del M5s Simona Suriano.

Sull’argomento è intervenuto anche il parlamentare regionale di Italia Viva e presidente della Commissione cultura, formazione e lavoro dell’Ars, Luca Sammartino: “Tre settimane di ritardo inaccettabile per l’erogazione della cassa integrazione in deroga in Sicilia. Avevo segnalato il problema e come Commissione Lavoro avevamo chiesto, durante l’audizione della scorsa settimana, il potenziamento degli uffici per affrontare l’elevato numero di pratiche”.