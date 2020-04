Catania, raccolta fondi per pompiere morto

I vigili del fuoco lanciano l’iniziativa per aiutare la famiglia di Giuseppe Coco

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – I vigili del fuoco di Catania hanno avviato una raccolta fondi a sostegno della famiglia del loro collega, Giuseppe Coco, 51 anni, affetto da Covid-19 e morto il 9 aprile scorso.

“Negli anni in cui Giuseppe ha svolto il suo servizio – ricorda il comandante provinciale di Catania, Giuseppe Verme – tutti noi abbiamo potuto apprezzare, non soltanto le sue indubbie ed eccezionali capacità professionali da vero e grande ‘Pompiere’, ma anche la sua profonda umanità e la piena disponibilità a sostenere, fuori e dentro le sedi in cui ha lavorato, qualsiasi persona che aveva bisogno del suo aiuto. Il caro collega lascia la moglie e due figli”.

È possibile aderire a una sottoscrizione volontaria con bonifico bancario (Iban IT13M0306234210000002133353) intestato a Serafina Russo con causale ‘in memoria di Giuseppe Coco’.