Ospedale Barcellona, positivi 4 infermieri

Ci sono 4 casi accertati di positività al coronavirus, e 2 dubbi, tra il personale del Covid Hospital “Cutroni Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese. Si tratta di sei infermieri del reparto di Pneumologia, recentemente trasferito dal nosocomio di Milazzo al presidio ospedaliero di Barcellona Pozzo di Gotto per dare manforte nella lotta al Coronavirus.

Nel pomeriggio si attende l’esito delle contro analisi. Adesso scatterà la quarantena per quanti sono venuti a contatto con i positivi che hanno subìto il contagio durante il servizio. Medici e infermieri del Covid Hospital, in molti casi, hanno rinunciato ai contatti con i familiari per salvaguardare la salute dei propri cari.

ATTESA PER ESITI TAMPONI DELL’HOTSPOT DI POZZALLO. Due nuovi positivi nel Ragusano. Uno ad Acate e uno a Vittoria (è una donna 83enne che vive in una residenza per anziani): ma è il risultato dell’alto numero di tamponi (410) processati negli ultimi giorni. Oggi invece è atteso l’esito dei tamponi sui 49 migranti che si trovano in quarantena nell’hotspot di Pozzallo, arrivati una decina di giorni fa da Lampedusa dopo che erano sbarcati nell’isola con un barchino di fortuna. Durante questo trasferimento un migrante 15enne egiziano risultò positivo e si trova in isolamento nell’hotspot di Pozzallo.