La Sicilia lancia la ‘Covid room’

Share Tweet Whatsapp Email

MESSINA – Andrea Giuseppe Parialò, uno studente messinese di marketing analytics alla Luiss di Roma, in tempo di quarantena per far passare il tempo piacevolmente ad altri giovani ha organizzato sui social un servizio denominato ‘Covid room’, per esorcizzare il nome del virus, dove si esibiscono dj internazionali, come se si trovassero in un vero locale, mixando dal vivo i pezzi di musica elettronica e creando anche animazioni d’arte digitale.

Chiunque può accedere al ‘locale’ virtuale su Facebook e ascoltare dal pomeriggio fino alle 4 del mattino le esibizioni e vedere le immagini di digital art. Tantissimi i dj che partecipano da Italia, Australia, Russia, Francia, Canada e Belgio e numerosi quelli conosciuti, come C/A (UK), Sanya Dimov (UA), Axel Sundelin (CA), DJ MS (IT), il rapper Nitro della Machete crew, molto famosi in Italia, Onde Delta (IT), Sounds Of The Abandoned Factory (IT), Joshua Harry Hall (AU), Discarnate (AU).

“L’idea – spiega Parialò – mi è venuta perché mi annoiavo in questo periodo di restrizione forzata per il Covid-19, ho pensato dunque di organizzare delle vere e proprie serate o mini concerti sfruttando le mie passioni e ho lanciato la piattaforma alla quale stanno partecipando molti dj e artisti famosi internazionali. In questo complicato periodo ci vuole fantasia per reinventarsi, chissà che da questa difficile esperienza non possano nascere delle opportunità di lavoro per il futuro”.