Cliente irrequieto aggredisce poliziotto

SAN GIOVANNI LA PUNTA (CATANIA) – Sabato scorso, la Polizia di Catania ha arrestato il 51enne Salvatore Platania, per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.

In particolare, nel tardo pomeriggio, un poliziotto libero dal servizio, si trovava al supermercato Eurospin di San Giovanni La Punta. Avendo notato una guardia giurata litigare animatamente con un cliente, per evitare che la situazione degenerasse, dopo essersi qualificato, si è avvicinato all’avventore per ricondurlo alla calma.

Questo, per tutta risposta, prima ha iniziato a ingiuriarlo e poi lo ha colpito allo stinco con un carrello della spesa. Dopo si è diretto verso la sua auto, ha preso un blocca pedali “Bullock” e ha cercato di colpire il poliziotto; quest’ultimo, tuttavia, dopo una breve colluttazione, è riuscito a immobilizzarlo e ad arrestarlo.