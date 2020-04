Covid: Sicilia raggiunge i 200 decessi

Share Tweet Whatsapp Email

Sono 2.202 gli attuali malati di coronavirus in Sicilia. Il dato è aggiornato alle ore 15 di oggi (domenica 19 aprile). I casi in più rispetto a ieri sono 45.

Dall’inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 49.772 (+2.057 rispetto a ieri); 315 le persone guarite (+10) e 200 quelle decedute (+4).

Degli attuali 2.202 positivi, 563 pazienti (-5) sono ricoverati – di cui 41 in terapia intensiva (-1) – mentre 1.639 (+36) sono in isolamento domiciliare.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento 129 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta 113 (15, 15, 10); Catania 633 (103, 80, 70); Enna 318 (172, 29, 25); Messina 396 (128, 52, 41); Palermo 346 (71, 45, 26); Ragusa 58 (4, 6, 5); Siracusa 97 (63, 68, 17); Trapani 112 (7, 18, 5).

MUORE ANZIANA DI ROSOLINI. Sale a sei il numero delle vittime per coronavirus nel Ragusano. E’ morta stamani nell’ospedale Maggiore di Modica, hub per il Covid-19, un’84enne di Rosolini ricoverata da giorni in terapia intensiva; presentava altre gravi patologie.

UN ALTRO DECESSO A MESSINA. Un uomo di 81 anni, risultato positivo al Covid-19, è deceduto presso il Policlinico di Messina. Dall’inizio dell’emergenza sono pertanto 41 in totale i decessi di persone affette da coronavirus a Messina e provincia. In città e provincia le guarigioni complessive dal Covid-19 sono invece 52.