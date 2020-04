Musumeci lancia “Sicilia sicura”: “Venite qui a fare le vacanze, si può anche in inverno”

Il governatore: “Economia dell’isola in ginocchio, per recuperare si punti a destagionalizzare il turismo”. VIDEO

“La Sicilia ha un’economia in ginocchio, era un’economia fragile e questo è stato il colpo di grazia. Il settore turistico si era rivelato lo scorso anno quello maggiormente in crescita tra le regioni del Mezzogiorno. Possiamo quest’anno, dopo l’epidemia, lanciare l’idea della Sicilia sicura, dire di venire in Sicilia e dire ai siciliani di restare qui a fare le vacanze”. Il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, ospite di “Mi manda Raitre”, fa il punto sull’emergenza, anche economica, legata al coronavirus.

“Si può recuperare negli ultimi mesi dell’anno anche perché si può fare turismo anche in autunno e in inverno – ha aggiunto – e proprio per questo abbiamo pensato di adottare misure di sostegno alle imprese del turismo, abbiamo messo a disposizione di tutte le categorie un miliardo e mezzo per un piano emergenziale e un piano di ricostruzione economica. Noi possiamo fare del turismo e dell’agricoltura di qualità settori portanti per recuperare una condizione che ha messo al tappeto migliaia di famiglie”.

“Procediamo con prudenza, i risultati positivi non ci fanno andare in euforia anzi ci invitano a procedere gradualmente. Diminuiscono i ricoveri e i contagi, abbiamo eseguito quasi 40 mila tamponi, da oggi cominciano i test sierologici dopo il parere favorevole del comitato tecnico-scientifico. Abbiamo 590 ricoveri, di cui 49 in terapia intensiva, meno 4 rispetto ai giorni passati, aumenta il numero dei guariti, siamo a 273. Ma tutto questo ci invita alla prudenza, intanto perché abbiamo seguito fin dal primo momento la linea del rigore e poi perché aspettiamo di capire se questa curva si mantiene su una posizione orizzontale”.