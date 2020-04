Contagi tra pazienti e personale sanitario, chiusi reparti ospedali di Siracusa e Augusta

Share Tweet Whatsapp Email

Chiusi per sanificazione i reparti di Medicina, Geriatria e Stroke unit dell’ospedale Umberto I di Siracusa e il reparto di Neurologia dell’ospedale Muscatello di Augusta. Provvedimenti necessari da parte dell’Azienda sanitaria provinciale dopo la serie di contagi che ha interessato pazienti e personale sanitario. Al Muscatello sono risultati positivi due pazienti: è scattato come da prassi il test del tampone per tutto il personale sanitario e due infermiere sono risultati positive, mentre tutti gli altri sanitari sono risultati negativi.

CROCIERISTA IN COVID HOSPITAL MARSALA. Un passeggero della nave da crociera Costa Deliziosa, attualmente all’ancora a circa due miglia dal porto di Marsala, è stato trasferito al Covid Hospital allestito all’ospedale Paolo Borsellino. Due mezzi dell’ufficio circondariale marittimo di Marsala si sono avvicinati alla nave, tornando poi accompagnati da un mezzo della Costa Delizia su cui è stato trasportato il passeggero. Sulla banchina, ad attenderlo c’era un’ambulanza del 118 per il successivo trasporto al Covid Hospital di Marsala.