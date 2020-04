Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Un giovane di 20 anni, Salvo Timonieri, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il ventenne, in compagnia di un pregiudicato, a sua volta denunciato, ha forzato un posto di blocco in piazza Caduti del Mare. I due giovani sono stati fermati in via Fiumara dopo uno spettacolare inseguimento, culminato con la caduta dallo scooter dei fuggitivi.