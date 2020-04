Si schianta e muore dopo un sorpasso

Palermo . Incidente in via Messina Marine, perde la vita un 49enne di Bagheria: coinvolti un autobus e un’altra auto. Tre feriti in ospedale

Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – Un imprenditore di Bagheria (Pa) Filippo Pretesti, 49 anni, è morto sulla sua Golf in un’incidente stradale in via Messina Marine a Palermo che ha coinvolto un autobus di linea, un’altra vettura in movimento e due macchine in sosta. Altre tre persone sono rimaste ferite e trasportate negli ospedali palermitani. Tra loro anche l’autista di un autobus.

La strada è rimasta chiusa e il traffico dirottato per consentire i rilievi della polizia municipale e gli interventi per rimuovere i mezzi. Secondo alcune prime indicazioni, l’auto guidata dall’uomo andava a forte velocità e al momento dell’incidente stava eseguendo un sorpasso. Alcune voci non confermate dicono che l’uomo avrebbe superato un’auto della polizia di Stato prima di perdere il controllo della vettura.