Prepara pranzo a marito violento, lui evade

Bronte . Ai domiciliari per maltrattamenti a moglie e figlia, scappa per mangiare con loro: arrestato

BRONTE (CATANIA) – I carabinieri di Bronte hanno denunciato un 64enne per evasione. Sottoposto agli arresti domiciliari all’interno di una casa di cura, in quanto indagato per maltrattamenti a moglie e figlia, si è allontanato dalla struttura sanitaria per incontrarsi clandestinamente in via Cavalieri di Vittorio Veneto proprio con moglie e figlia che, amorevolmente, gli avevano confezionato un pasto caldo.

L’idillio è stato interrotto dai militari di pattuglia che lo hanno riconosciuto, fermato e ricollocato agli arresti domiciliari.