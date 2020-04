Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – “Riteniamo che i protocolli di sicurezza adottati in STMicrolectronics ai fini del contenimento del Covid-19 non sono ancora sufficienti a garantire al 100% la salute dei lavoratori e per questo abbiamo deciso di prolungare lo sciopero fino al 3 maggio”. Lo afferma la Uilm di Catania, sindacato che ha proclamato la protesta nel sito produttivo del capoluogo etneo.