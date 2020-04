Coronavirus: a Villafrati i morti salgono a 11

Non ce l’ha fatta una 86enne, ospite della Rsa Villa delle Palme. A Partinico deceduta un’anziana del Nisseno . Caltagirone: tre guariti

Salgono a undici gli anziani morti che erano assistiti nella Rsa Villa delle Palme a Villafrati, nel Palermitano, dove si è sviluppato uno dei focolai in Sicilia e che è stata dichiarata “zona Rossa” dal presidente della Regione. La vittima è una donna di 86 anni che era ricoverata nell’ospedale Covid di Partinico.

Nella struttura sono complessivamente 74 le persone risultate positive, 24 operatori e 50 anziani. Sempre al Covid Hospital di Partinico è morta un’altra anziana della provincia di Caltanissetta.

TRE PAZIENTI GUARITI A CALTAGIRONE. Tre pazienti guariti dal Covid dimessi dall’Uoc di Malattie infettive dell’ospedale Gravina di Caltagirone. Sono un 57enne e due donne, di 57 e 59 anni, tutti residenti nel Calatino. Per loro i tamponi di controllo sono risultati negativi. I pazienti sono stati tutti ricoverati nella prima metà di marzo e sono stati trattati con terapia standard che combina l’utilizzo di azitromicina, idrossiclorochina e antivirale. Presso l’Uoc di Malattie infettive sono, adesso, 33 i pazienti ricoverati, di cui 30 per Covid-19. Tre pazienti, guariti clinicamente dal Covid, sono in attesa del secondo tampone di controllo che, se negativo, consentirà la dimissione.